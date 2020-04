Benefícios aos estudantes: 423 mil alunos da rede pública receberão vale alimentação de R$ 80 do Governo do Ceará

No início da noite desta quinta-feira (09), o governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou que 423 mil estudantes da rede pública de ensino receberão cartões vale alimentação no valor de R$80. A informação foi divulgada pelas redes sociais de Camilo.

O benefício será dividido em duas parcelas. Ao todo, o Governo vai investir quase R$ 40 milhões. Além disso, Camilo reforçou a importância do isolamento social para combater a proliferação do novo vírus.

Confira:

O governador apresentou durante ainda um estudo realizado pelo Grupo de Sistemas Complexos, do Departamento de Física, da Universidade Federal do Ceará (UFC), com apoio da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) e da Célula de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Fortaleza, que aponta o distanciamento como uma forte medida para desacelerar a transmissão do coronavírus.