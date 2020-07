Mais de 50% das empresas manterão mudanças adotadas na pandemia

Quase 90% das empresas brasileiras promoveram alguma alteração no seu modo de operação durante a pandemia, segundo levantamento do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas).

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar em sua participação no Jornal Alerta Geral desta segunda-feira (27), apenas 27% das companhias que fizeram mudanças têm a avaliação de que elas serão temporárias. Outras 56% dizem que as medidas serão incorporadas parcialmente ou totalmente, e 17% ainda avaliam a questão.

