Mais de 50 mil casos de coronavírus são confirmados no Ceará; Ao todo, são 3.188 mortes registradas

O Ceará registra mais de 50 mil casos confirmados de Covid-19. Ao todo, são 50.504 pacientes em todo o Estado. Os dados da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde, e apontam 3.188 mortes em decorrência da doença. Só neste domingo (31), foram mais de 3 mil óbitos.

A capital cearenses, Fortaleza, tem pouco menos da metade de todos os casos do estado, com 24.104. Na capital já foram registradas 2.084 pessoas que não resistiram à enfermidade. A quantidade de casos investigados do novo coronavírus (SARS-CoV-2) é de 53.341 no Ceará. Houve a recuperação de 33.293 pessoas.

Os números apresentados pela Secretaria da Saúde são atualizados permanentemente e fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença dos vírus, ou seja, não necessariamente correspondem à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.