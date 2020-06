Mais de 500 mil famílias foram beneficiadas com a isenção do pagamento da conta de energia

Cerca de 540 mil cearenses beneficiadas com a isenção do pagamento da conta de energia, benefício concedido pelo Governo do Ceará para quem consome até 100kwh.

O objetivo da iniciativa é diminuir o impacto econômico na vida de milhões de cearenses que tiveram de conviver diariamente com os efeitos da pandemia, em abril último, o Governo do Ceará determinou que os clientes residenciais – cadastrados no Tarifa Social – tivessem isenção total na fatura de energia elétrica entre os dias 1º de abril e 30 de junho deste ano.