Mais de 64 mil vale-gás são entregues no primeiro dia de atendimento

Mais de 64 mil tíquetes do vale-gás social já foram entregues a 123 prefeituras cearenses. O benefício, anunciado pelo governador Camilo Santana como uma das medidas de auxílio às famílias vulneráveis no enfrentamento ao coronavírus, dá direito a uma recarga de gás e está sendo executado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Nesta segunda, técnicas da SPS entregaram a primeira parte dos tíquetes. O total de tíquetes foi dividido em três lotes, que serão todos entregues até o próximo mês. Nesta terça-feira (12), outras 61 prefeituras devem retirar seus vales na Secretaria.

“A SPS adotou todas as medidas cabíveis para evitar aglomerações e a proximidade entre as pessoas como forma de seguir as normativas da Secretaria de Saúde. Os representantes dos municípios também estão recebendo todas as orientações no sentido de que, em suas cidades, sejam adotadas todas as medidas para evitar aglomerações e assim alcançarmos o objetivo proposto pelo governador Camilo Santana de levar esse benefício às famílias mais vulneráveis do Estado do Ceará”, destaca o secretário-executivo da Proteção Social, Francisco Ibiapina.

Agora, as prefeituras irão distribuir os vales às famílias beneficiadas. A lista de beneficiados você confere aqui. Nos municípios, essas pessoas devem procurar a prefeitura levando documento de identificação e comprovante de residência para receber o tíquete. Com o tíquete em mãos, há três formas de receber a recarga de gás. A primeira é indo direto à revenda mais próxima da Nacional Gás; a segunda é entrando em contato, por telefone, com a distribuidora da Nacional Gás da sua região; e a última é buscando os canais de atendimento da empresa, como o 0800-7021200.

“É um grande benefício porque todas as pessoas em vulnerabilidade estão passando dificuldades”, pontuou o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, que recebeu os primeiros 197 tíquetes do município. Acilon destacou que a entrega no município será feita com o cuidado de evitar aglomerações.

Os tíquetes são válidos até julho. Para obter a recarga, a família deve ter um botijão de 13kg vazio para fazer a substituição.

O vale-gás social pretende ofertar o gás em botijão como auxílio para amenizar os impactos sociais decorrentes da Covid-19. Foram contempladas com o benefício, as famílias beneficiárias do Cartão Mais Infância; inseridas no Cadastro Único e beneficiárias do programa Bolsa Família com renda per capita igual ou inferior a R$ 89,34; e os jovens inseridos no programa Superação.