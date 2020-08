Mais de 870 mil famílias contempladas no sétimo lote de máscaras de tecido

A entrega das máscaras de tecido representa mais um, entre diversos esforços do Governo do Ceará em prol das comunidades cearenses. Executada pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), a ação auxilia famílias de todos municípios do Estado no enfrentamento à Covid-19. A distribuição acontece por fases, e nesta quinta-feira (06), a SPS entrega mais 876.750 máscaras de tecido, contemplando 175.350 famílias de 26 cidades do interior.

Ao todo, foram cinco milhões de máscaras adquiridas pelo Governo do Ceará para serem doadas à população em situação de vulnerabilidade. As distribuições acontecem desde abril, totalizando 3.866.000 kits distribuídos até julho. Com isso, já foram atendidos 144 municípios e beneficiadas 773.200 famílias cearenses.

A titular da SPS, Socorro França, observa que o uso das máscaras é imprescindível para que o Ceará continue superando o coronavírus. “Nossos números estão melhorando e para que continuemos vencendo esse desafio, as pessoas têm que se conscientizar da importância do uso das máscaras”, pontua.

“Sentimos que estamos cumprindo a nossa missão. Foi um trabalho que envolveu muita dedicação e mobilização das equipes. Mesmo vivendo em tempos difíceis, entendemos que a responsabilidade e o compromisso com a população do nosso Estado está em primeiro lugar”, frisa Regina Praciano, orientadora da Célula de Segurança Alimentar e Nutricional da SPS, mas que tem atuado na distribuição dos itens de proteção.

Rita de Cássia (62), artesã da terra de Campos Sales ressalta a importância dessa ação. “A gente precisa muito dessas máscaras, tudo o que ganhamos é para o sustento de casa e dos filhos. Fico tão feliz de sair para trabalhar e saber que a minha família está protegida”, conta ela, contemplada na sexta etapa da distribuição.

Os equipamentos de proteção estão sendo entregues a representantes das prefeituras, para que sejam distribuídos às famílias. Nesta semana, novos municípios do Litoral Oeste, Litoral Leste, Maciço de Baturité e da Região Metropolitana de Fortaleza serão contemplados.