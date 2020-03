Mais de 88 mil declarações do imposto de renda já foram entregues no Ceará

Até esta quarta-feira (11), cerca de 88.155 declarações de imposto de renda no Ceará foram entregues a Receita Federal. O representa 2,74% do total nacional e 13,56% do que é esperado no estado, totalizando

650 mil declarações até 30 de abril.

Para este ano, há algumas mudanças no sistema. A principal é que as restituições serão pagas em cinco lotes, e não mais em sete, como era até o ano passado. O primeiro lote será liberado em maio, e os outros serão quitados em junho, julho, agosto e setembro, sempre no último dia útil de cada mês. Outra alteração é o fim da dedução com a previdência de empregados domésticos.

É importante lembrar que quem não entregar o ajuste até 30 de abril, pagará uma multa que varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.