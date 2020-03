Mais de 90 municípios registram chuvas no Ceará, segundo a Funceme

O Ceará registrou chuvas em, pelo menos 92 municípios, de acordo com balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Desse total, Ibiapina foi aquele com o maior acumulado, registrando 106 mm no posto pluviométrico da sede da cidade, entre as 7h do último domingo (8) e 7h desta segunda-feira (9).

Além do número considerável de registros no intervalo de 24 horas, o Estado ainda teve acumulados expressivos em determinados municípios além de Ibiapina. Veja as maiores:

– Moraújo (Posto Moraújo): 64 mm;

– Redenção (Posto Redenção): 55 mm;

– Coreaú (Posto Sitio Urubu): 48 mm;

– Acarape (Posto Acarape): 45 mm

Fim de semana

Nas últimas 24 horas, o Ceará registrou chuvas em todas as macrorregiões do estado, bem como no último fim de semana (7 e 8). O quadro seguiu de acordo com previsão do tempo divulgada pela Funceme na última sexta-feira, quando o órgão antecipou a tendência de chuvas e nebulosidade variável em todas as regiões cearenses.

Os principais acumulados do fim de semana ocorreram no município de Crateús – no posto pluviométrico Ibiapaba – que registrou 110 mm no último sábado; e em Iracema – no posto pluviométrico Açude Santo Antônio Bastiões – onde foi registrado 108,0 mm no domingo.

Previsão

Até esta terça-feira (10), a previsão é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na Ibiapaba e na faixa litorânea. Há ainda possibilidade de chuva no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.