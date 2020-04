Mais de mil atletas são contemplados com adiantamento do beneficio do Bolsa Esporte

O mundo está passando por um período delicado devido a pandemia causada pelo Covid-19. Campeonatos mundiais, nacionais e estaduais de todos os esportes foram adiados afim de preservar a saúde da população.

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), procurando atender as necessidades dos atletas do estado, garantiu e adiantou a última parcela do Edital de 2018 do programa bolsa atleta, que deveria ser paga em Maio. Foram entregues 1.035 bolsas que contemplam atletas de base do Estado do Ceará com renda mensal abaixo de um salário mínimo.

Com o encerramento do Edital mencionado a Sejuv aguarda o encerramento do período de quarentena para abrir uma nova seleção de atletas a serem contemplados com o programa.