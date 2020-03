Oportunidades: mais de mil vagas de emprego são abertas no Ceará nesta semana

Nesta semana, o Sine/IDT está ofertando 1.011 vagas de emprego. As oportunidades abrangem todo o Ceará, sendo 880 vagas gerais e 131 disponíveis para Pessoas com Deficiência (PCD).

A Capital concentra o maior número de vagas, com 394 oportunidas, seguida de Maracanaú, com 130 vagas de trabalho; Limoeiro do Norte, com 105 e Pecém com 92 vagas.

É importante lembrar que as informações não são dadas por telefone. Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem ir a uma das 18 unidades do Sine em todo o Ceará, portando carteira de trabalho, RG, CPF e currículo atualizado.

Clique aqui e confira a lista com as principais vagas.