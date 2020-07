Mais Nutrição: edital seleciona entidades do Cariri que serão beneficiadas por programa de atenção alimentar

Para ampliar esse número de alimentos doados à crianças e adolescentes no Ceará, o programa Mais Nutrição começa sua expansão para o interior do Estado e abre edital para credenciar organizações da sociedade civil da Região do Cariri. Mais de 420 toneladas de alimentos foram doadas por meio do Programa para entidades que atendem esse público.

O edital está aberto até 31 de julho e está disponível no link http://abre.ai/bmq7. Quaisquer dúvidas podem ser tiradas pelo telefone (85) 3101.2131. A expansão do Mais Nutrição vai proporcionar, inicialmente, a alimentação saudável de crianças e adolescentes de instituições do Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha.

O programa vem garantindo o desenvolvimento integral dos cearenses que mais necessitam, como destaca a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana.