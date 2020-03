Mais praticidade: Sefaz disponibiliza boletim mensal de arrecadação de tributos no site

A partir de agora, a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) disponibiliza em seu site o boletim mensal que apresenta o comportamento da arrecadação dos tributos estaduais. As receitas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) e taxas da Administração Pública Direta podem ser visualizadas no menu Transparência, na opção Arrecadação.

A novidade busca dar mais transparência aos dados financeiros do Estado, permitindo um maior controle social dos recursos arrecadados.

O Boletim é ainda uma ação de educação fiscal, pois proporciona transparência e acesso à informação, o que permite à sociedade elementos para a construção de uma consciência cidadã, e que se efetiva na participação e no controle social das políticas públicas, frutos do trabalho de arrecadação de tributos efetuada pela Sefaz, ressalta a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba.

Os contribuintes já podem acessar os boletins de dezembro de 2019 e de janeiro deste ano.