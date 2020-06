Mais segurança: mortes nas rodovias estaduais do Ceará caem mais de 30%

O número de mortes nas estradas estaduais no mês de maio deste ano registrou queda de 33,3% em comparação ao mesmo intervalo do ano passado. O balanço é do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Foram sete óbitos a menos, saindo de 21 no quinto mês de 2019 para 14 no mês passado. Houve ainda aumento de 51,5% no número de veículos abordados nas CEs que cortam o Estado. Ao todo, só em maio último, 133.293 veículos foram parados pelos militares nos postos fixos e móveis. Foram abordados 45.303 carros, motocicletas e outros meios de transportes a mais do que em 2019. O aumento nas abordagens também é oportuno para que os policiais repassem dicas aos motoristas sobre os cuidados e responsabilidades de trafegar pelas estradas com segurança.

O reforço policial para o cumprimento das medidas de isolamento social no Ceará pode explicar os números positivos do mês de maio, como pontua o tenente Bruno Henrique Lopes, chefe de Operações e Planejamento do BPRE.

O trabalho vem sendo pautado no mapeamento dos pontos mais críticos de acidentalidade, onde nós intensificamos a fiscalização de trânsito, e também para dar cumprimento aos decretos governamentais de isolamento social. Nesse tempo de pandemia, aumentamos sobremaneira a questão das abordagens, estatisticamente falando, em mais de 50% em comparativo a maio do ano passado. Em termos de vítimas fatais, a redução foi de 33%, que significa o sete vidas salvas. Continuaremos esse trabalho de fiscalização e inteligência em todas as rodovias, tendo em vista sempre, a segurança do cidadão cearense, revela.

Os acidentes caíram 70% no quinto mês de 2020 quando os dados são comparados com os de 2019. Os militares do BPRE contabilizaram 66 ocorrências frente as 219 do ano anterior. É como se todos os dias foram registrados cinco acidentes a menos do que o ano de 2019. A queda desse indicador influencia diretamente no número de mortes e feridos. Em 2020, foram sete mortes a menos, enquanto os feridos tiveram queda de 62%, de 108 para 41 pessoas com ferimentos decorrentes de acidentes nas estradas cearenses.

Drogas

Outro dado que chama a atenção é o de ocorrências com drogas encontradas nos veículos abordados. Em cinco vistorias feitas em maio deste ano, os policiais apreenderam quase 66 quilos de maconha e cocaína. Somente em uma delas, em Milagres, a batida policial resultou em mais de 65 kg de drogas apreendidas e em dois homens presos. Os suspeitos foram abordados na rodovia CE 293, que liga os municípios de Milagres a Missão Velha, na região do Cariri cearense. Na ocasião, os policiais localizaram os ilícitos armazenados em caixas de isopor.