Mais vítimas de coronavírus: Ceará registra quatro mortes por Covid-19

O governador do Ceará, Camilo Santana, divulgou neste sábado (28), pelas redes sociais, mais uma morte em decorrência do novo coronavírus no Estado, totalizando quatro vítimas da doença. Além disso, Camilo também divulgou o número de 322 casos confirmados de pessoas que contraíram a Covid-19 até o momento, um aumento de 32 casos em comparação com o boletim anterior da Secretaria Estadual de Saude (Sesa).

Os três primeiros óbitos em decorrência da Covid-19 foram registrados entre 4 e 11 dias após os primeiros sintomas da doença nas vítimas. Entre elas, duas mulheres, de 84 e 85 anos, e um homem de 74 anos. Os três tinham doenças crônicas pré-existentes e moravam na Capital.

