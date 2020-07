Mamão, uva, tomate e batata são destaques do mercado agrícola

O mercado agrícola apresenta variedade e preços convidativos no entreposto da Ceasa em Maracanaú. Para esta semana, o analista de mercado da Central de Abastecimento, Odálio Girão, destaca as ofertas do mamão formosa (R$ 1/kg) e da uva red globe (R$ 18/kg). “O cajú é vendido a R$ 3 o quilo, a goiaba a R$ 2,80, o abacate por R$ 3,50, R$ 4 o quilo de acerola e o quilo da manga tommy se mantém no preço de R$ 2,80 ”, lista. “A banana é comercializada entre R$ 30 e R$ 35 o cento”.

“No setor de folhosas, temos a hortelã sendo comercializado a R$ 12/kg, o repolho a R$ 2,20/kg e a parelha de cebolinha e coentro a R$ 1”, acrescenta. Nas hortaliças e frutos, os destaques vão para a queda de preço do chuchu, custando R$ 2/kg; e a estabilidade do preço do tomate cajá, R$ 2/kg. Os jerimuns caboclo e jacarezinho são vendidos a R$ 2/kg; o feijão verde por R$ 6 e o pimentão de primeira R$ 2 o quilo. O tomate longa vida é vendido a R$ 2,20 no entreposto da RMF.

“No setor de raízes, bulbos e rizomas, o preço do quilo do aipim (macaxeira) é de R$ 1,80, o alho desce para R$ 23 o quilo, a batata inglesa está com um preço muito bom de R$ 2,80 e a beterraba entre R$ 1,70 a R$ 2,50/kg”, informa. A cebola oscila entre R$ 4 e R$7/kg e a cenoura de R$ 1,70 até R$ 2,20.