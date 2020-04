Mandetta fica no Ministério da Saúde: médico não abandona paciente

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse em entrevista nesta noite (06), em Brasília, que permanece no cargo. A informação acabou com a expectativa de que o ministro seria substituído divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Entenda

Nesta seg​unda, o presidente almoçou com os ministros palacianos e com o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), cotado para o lugar de Mandetta. Segundo assessores presidenciais, o parlamentar, ex-ministro da Cidadania, tem ajudado o presidente a encontrar um nome de peso para o posto que reduza o desgaste público de uma eventual saída do atual ministro.

Bolsonaro convocou uma reunião com todos os seus ministros às 17h desta segunda no Planalto.