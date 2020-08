Manifestação em frente à Assembleia Legislativa pede volta das aulas presenciais do ensino infantil

Cerca de duzentos manifestantes, entre proprietários de escolas, professores e demais profissionais da área, realizaram uma mobilização no entorno da Assembleia Legislativa do Ceara. Eles pediram a início das aulas presenciais o quanto antes, já que o setor registrou o fechamento de 180 escolas durante a pandemia, segundo o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará.

Representantes do movimento, garantem que as escolas particulares estão preparadas para a abertura.

Confira o vídeo:

A manifestação, que realizou um abraço simbólico na Assembleia Legislativa, foi organizada pela União das Escolas do Ceará, Associação das Escolas de Fortaleza e Sinepe-Ce.

Na última quarta-feira, durante entrevista a uma rádio, o secretário de Saúde, doutor Cabeto, afirmou que o Comitê de Saúde do Estado está analisando um plano para o retorno gradual das aulas presenciais a partir de setembro.

A expectativa do setor de ensino particular é que este retorno seja confirmado nesta sexta-feira(28), pelo governador do Estado, Camilo Santana.