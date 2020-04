Manifestantes realizam carreata pedindo o fim do isolamento social

Um grupo de manifestantes realiza uma carreata, neste domingo (19), em Fortaleza, pedindo o fim das medidas de isolamento social na Capital. A concentração iniciou na Avenida Aguanambi, por volta das 10h, próximo ao viaduto. Na tentativa de impedir a continuação da manifestação, equipes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e do Batalhão de Choque bloquearam a via.

A ação cumpre medida legal recomendada, na última sexta-feira (17), pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e o Ministério Público Federal no Estado (MPF-CE), que determina adoção de providências para evitar carreatas e manifestações semelhantes em todos os municípios cearenses, a fim de conter aglomerações para diminuir a transmissão da Covid-19.

Mesmo com o bloqueio, os manifestantes,vestidos de verde e amarelo, chegaram ao ponto programado, a 10ª Região Militar, em frente ao Mercado Central, no Centro. Agentes do Raio, Comando Tático Motorizado (Cotam) e Polícia Rodoviária Estadual também se encontram no local.