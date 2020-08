Manual orienta gestores sobre sistema para nomeação de cargo em comissão

A Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), por meio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Cogep), acaba de disponibilizar em seu site o manual “Sistema de Gestão de Pessoas – Cargo em Comissão”, cujo objetivo é orientar gestores de Recursos Humanos dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta a respeito da modernização realizada no processo. Para acessar o manual, basta clicar no menu “Serviços”, localizado na página principal do site da Seplag (www.seplag.ce.gov.br), e, em seguida, clicar em “Material Técnico” e localizar o título na lista “Manuais da Seplag”.

O coordenador de Gestão de Pessoas da Seplag-CE, Fábio Miranda, explica que a modernização do processo de nomeação para cargo em comissão está em vigor desde o fim do ano passado e já trouxe inúmeros benefícios para o Estado.

“Saímos de um modelo manual e burocrático, no qual havia perda de eficiência e elevado gasto com papel, para um modelo digital que conferiu mais transparência, segurança, celeridade e eficiência à gestão”, destaca.

Conforme Miranda, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas e a Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Seplag-CE desenvolveram um sistema simples que desburocratizou o processo para a nomeação de cargo em comissão.

“Houve avanço significativo na produção de valor público para a sociedade”, afirma, acrescentando que, com o novo sistema, todos os processos envolvidos na nomeação para cargo em comissão, desde a solicitação até a publicação do ato ou portaria, são realizados de forma virtual, possibilitando maior rapidez e economia para o Estado.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará