Maranguape na lista: Cidades de 15 estados receberão verbas para estudos sobre concessão de serviços de iluminação pública

Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, é a única cidade do Ceará entre os 45 municípios brasileiros que foram habilitados para a estruturação de projetos de concessão de serviços de iluminação pública nos moldes estipulados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SPPI) e a Caixa Econômica Federal.

Os recursos para o custeio dos estudos serão disponibilizados pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas (FEP), administrado pela Caixa. Poderão ser beneficiados municípios da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. A expectativa é que mais de 10,6 milhões de pessoas possam usufruir dos serviços.



Atualmente, há 16 projetos de iluminação pública no País recebendo apoio do MDR e da SPPI. Essas iniciativas deverão beneficiar cerca de 6 milhões de pessoas, com investimentos da ordem de R$ 1 bilhão. A expectativa é que seis projetos possam ser licitados ainda este ano.

Assessoramento técnico e financeiro

O objetivo do Fundo é prover assessoramento técnico e financeiro aos municípios brasileiros para a estruturação de projetos de concessão em áreas diversas. Por meio do FEP, o Governo Federal está apoiando 29 projetos de concessão e parcerias público-privadas (PPPs) que beneficiam 50 cidades em todas as regiões do País. Os setores apoiados são de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e iluminação pública.

A lista dos municípios selecionados pode ser consultada abaixo:

BAHIA (5)

Ilhéus

Juazeiro

Santo Antônio de Jesus

Simões Filho

Teixeira de Freitas



CEARÁ (1)



Maranguape



ESPÍRITO SANTO (4)



Cariacica

Colatina

Guarapari

Vitória



MATO GROSSO DO SUL (1)



Campo Grande



MARANHÃO (2)



Imperatriz

Timon



MINAS GERAIS (5)



Araguari

Conselheiro Lafaiete

Ituiutaba

Sabará

Vespasiano



PARÁ (4)



Barcarena

Paragominas

Santarém

São Félix do Xingu



PARANÁ (5)

Almirante Tamandaré

Fazenda Rio Grande

Foz do Iguaçu

Piraquara

Ponta Grossa



PERNAMBUCO (2)



Cabo de Santo Agostinho

Olinda



RIO DE JANEIRO (2)



Nova Iguaçu

Queimados



RIO GRANDE DO NORTE (2)



Mossoró

São Gonçalo do Amarante



RIO GRANDE DO SUL (3)



Alvorada

Caxias do Sul

Viamão



RONDÔNIA (1)



Ariquemes



SANTA CATARINA (1)



Chapecó



SÃO PAULO (8)



Araçatuba

Birigui

Guarujá

Itanhaém

Itu

Ribeirão Preto

Santa Bárbara d’Oeste