Marília Mendonça celebra volta aos palcos e fala sobre deixar o filho em casa: ‘Testando sentimentos’

Quem é gado de Marília Mendonça (como os fãs, na brincadeira, se definem) e a acompanha de perto sabe bem como a cantora estava ansiosa para retornar aos palcos. Bastava dar uma espiadinha nas redes sociais dela. E olha que a pausa da sertaneja nem foi tão longa. Menos de três meses depois de dar à luz Léo, seu primeiro filho com Murilo Huff, no dia 16 de dezembro, a goiana retoma a agenda, a partir de hoje, com um show em São Paulo. A apresentação será transmitida ao vivo pelo Multishow, a partir das 23h.

— Fico muito feliz por rever o público e, ao mesmo tempo, pensando em como será ir para longe do meu filho. Ainda estou testando meus sentimentos — afirma Marília, aos risos.

Em janeiro, a loura fez o primeiro teste longe do bebê e interrompeu brevemente a licença para estar na gravação do DVD do namorado.

“Só assim para tirar a mamãe grude de casa. Não poderia deixar de fazer parte de um momento tão especial”, escreveu ela no Instagram.

Na ocasião, eles cantaram juntinhos a ainda não lançada “Frieza”:

— Foi bacana, mas também fiquei querendo voltar para casa. É louco isso.

Para escapadas como essa e daqui para frente, a cantora e o namorado vão contar com a ajuda de sua mãe, Ruth, para dar uma olhadinha no pequeno Léo.

— Eu sou muito abençoada porque tenho uma mãe maravilhosa, que me deixa muito tranquila. Eu sei que o meu filho sempre está cercado de muito amor. Conforta bastante — derrete-se.

Mas será que o pequeno vai viajar com Marília para algum show? Ela terá alguma ajudinha extra de enfermeira, por exemplo? Essas curiosidades comuns são respondidas com o mesmo tom desencanado que a cantora sempre teve:

— Parece incrível, mas vocês, jornalistas, acabam pensando bem mais que eu nessas questões (risos). Ainda não fiz esse planejamento.

Concretamente, Marília fez mudanças no ritmo dos compromissos de trabalho:

Foto: Divulgação

— Neste primeiro mês, estou me programando para fazer um show e voltar para casa. Também não vou me apresentar aos domingos. Depois, vou sentir qual é a melhor maneira de conciliar a vida de mãe com a de cantora.

Ela também já avisou nas redes sociais que pretende intercalar mais momentos de folga após as temporadas de shows. A foto com Murilo após um banho de cachoeira (veja ao lado) foi uma dessas “mini-férias”.

“A meta é fazer uma pequena viagem a cada dois meses, pelo menos”, escreveu.

Uma folga com Murilo

Mas ela sabe que não vai ser uma tarefa fácil.

“Nada na minha vida foi fácil. São as duas coisas que eu mais amo na vida e tem muita Marília para se dividir pelas duas coisas ainda. Amo ser mãe e amo ser mulher independente”, enfatizou a nova mamãe no Twitter, em um bate-papo recente com seus fãs.

Por essas e outras que a cantora, ao refletir sobre a maternidade, enche a boca para dizer:

— Sou uma Marília melhor, com certeza.

(*)com informação do Jornal Extra