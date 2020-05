Matrículas dos apartamentos da primeira fase do Residencial Alto da Paz foram liberadas nesta quarta

As matrículas dos 1.111 apartamentos da primeira fase do Residencial Alto da Paz foram liberadas nesta quarta-feira (13). Essa é mais uma etapa no processo de entrega do empreendimento. A ação foi articulada pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitacional), e o Cartório de Registro de Imóveis da 5ª Zona.

A liberação das matrículas acelera o processo de entrega do Alto da Paz, visto que os contratos poderão ser criados pelo agente financeiro. A primeira etapa do Residencial Alto da Paz está com a parte estrutural 100% concluída, inclusive com aprovação do Habite-se, do Corpo de Bombeiros, e das concessionárias da água e luz.

As 1.111 unidades habitacionais da primeira etapa serão entregues, prioritariamente, às famílias que ocupavam o local em 2014, a moradores beneficiados com a urbanização do Serviluz e outras áreas de riscos do entorno, além de beneficiários de intervenções urbanísticas nas lagoas do Papicu e Gengibre. Em virtude das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a previsão de entrega dos apartamentos ficou para o segundo semestre deste ano.