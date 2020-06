MDB prepara nomes na corrida por prefeituras do Interior e da Grande Fortaleza

As lideranças regionais do MDB voltaram a se reunir, sob o comando do ex-senado Eunício Oliveira, para avaliar o cenário político atual e traçar planos para lançar candidaturas de cidades do Interior do Ceará e da Grande Fortaleza.

O encontro, que aconteceu de maneira remota, teve a participação dos deputados estaduais Danniel Oliveira, Walter Cavalcante, Leonardo Araújo, Davi de Raimundão, Agenor Neto e Edilardo Eufrásio, além do deputado federal Moses Rodrigues.

Segundo o deputado Moses Rodrigues, está sendo avaliada a formação de uma chapa composta por lideranças de Fortaleza.

Acredito que temos bons nomes para lançar na capital. Temos deputados estaduais que militam e possuem o título de eleitor em Fortaleza. Recebi o convite tanto do diretório nacional, como do Presidente Estadual Senador Eunício Oliveira para disputar as eleições em Fortaleza, no entanto eu preferi manter meu título em Sobral para fortalecer a articulação do MDB na Princesa do Norte, mas claro que vamos contribuir na coordenação da campanha da capital, destacou o parlamentar.

Outros nomes cogitados durante a reunião foram os dos deputados Leonardo Araujo, Danniel Oliveira e Walter Cavalcante, este último presidente da sigla em Fortaleza. A expectativa do MDB é ampliar o diálogo com prefeitos, vereadores e membros do diretório estadual, para construção de uma candidatura na capital cearense.

De acordo com o Presidente Nacional do MDB, Deputado Federal Baleia Rossi, a sigla deve seguir fortalecida em 2020, reconhecida como o maior partido do Brasil, com o maior número de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores no país. No Ceará, alianças devem fortalecer os pleitos municipais.

Iremos dialogar com partidos que estejam alinhados e que usem suas bandeiras pra defender o ponto de equilíbrio, contra os extremos e em favor das forças democráticas, concluiu Moses Rodrigues.

Já em Fortaleza, a sigla pretende pleitear mais cadeiras na Câmara. “O MDB deve lançar mais de 50 candidatos a vereador somente na capital cearense”, revelou o deputado estadual Danniel Oliveira. O fortalecimento do partido no Ceará também foi confirmado pelo deputado estadual Leonardo Araújo. “Somos o terceiro maior partido em número de filiados não somente em Fortaleza, mas em todo o Estado do Ceará, apesar das investidas feitas nos últimos dois anos”, destacou.

Nos próximos dias o grupo deve voltar a se reunir para apresentar possíveis nomes para o pleito da capital cearense. A indicação final será colocada para a apreciação da executiva nacional e estadual.