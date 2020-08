Médico Agripino assume hoje vaga de Deputado Federal em substituição ao Capitão Wagner

O Médico Ortopedista Cearense, nascido no distrito de Ibuaçu no município de Boa Viagem, Agripino Magalhães (66) foi empossado hoje, à tarde, como Deputado Federal, no gabinete da Presidência da Câmara dos Deputados.

Agripino é o primeiro suplente do PROS e obteve 20.625 votos para Deputado Federal na eleição de 2018. Ele assumiu a vaga do deputado Capitão Wagner (Pros) que está se licenciando do cargo para trabalhar em sua campanha à Prefeitura de Fortaleza.

O médico Agripino vem de uma família tradicional de Boa Viagem, município onde seu pai, o senhor Rufino foi vereador por várias Legislaturas.