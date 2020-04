Medida do Governo do Estado libera atividades em vários setores

Outros tipos de empresas vão poder operar durante o período de isolamento social no Ceará a partir desta segunda-feira (6). O novo “selo de essencialidade” foi concedido no último decreto pelo governador Camilo Santana. Os feirantes e as industrias são os principais beneficiados.

A decisão do governador foi publicada no Diário Oficial do Estado na noite deste domingo (5) e deixa terminantemente proibido o atendimento presencial em qualquer um dos negócios cujo funcionamento foi permitido.

Confira a lista:

feiras exclusivamente para gêneros alimentícios;

serrarias;

indústrias de móveis e utensílios domésticos;

indústrias de tintas;

indústrias têxteis, de confecção, calçados e roupas;

indústrias de maquinário agrícola e autopeças;

produção e comercialização de flores e produtos hortifrutigranjeiros;

produtores e fornecedores da cadeia de saneamento;

comércio de materiais de construção;

serviços de contabilidade, vedado o atendimento ou reuniões presenciais;

serviços de controle de vetores e pragas urbanas;

empresas exportadoras;

empresas que integram a cadeia de energia;

obras relacionadas à produção de energia;

comércio de produtos naturais, suplementos de produtos alimentares e alimentos de animais, vedado o consumo local; comércio de defensivos e insumos agrícolas;

comércio de seguros, vedado o atendimento presencial; estabelecimentos que comercializem exclusivamente produtos de higiene e limpeza

Especificamente para as feiras, o decreto diz que só poderão funcionar se “as recomendações sanitárias e de saúde expedidas pelos órgãos estaduais e municipais” forem cumpridas, e destaca as seguintes condições:

vedação a qualquer tipo de venda para consumo local;

manutenção de um distanciamento mínimo entre as barracas de 2 (dois) metros, em todas as direções;

vedação ao corte e à exposição para consumo de produtos nas barracas;

disponibilização de álcool 70% e de pias com água e sabão que permitam a higienização das mãos de usuários e feirantes;

utilização obrigatória pelos feirantes de luvas descartáveis e de máscaras de proteção industriais ou caseiras;

realização do controle do fluxo de pessoas nas áreas de comercialização, evitando aglomerações e filas nas barracas;

higienização pelos feirantes de todos os utensílios e materiais utilizados na barraca, antes do início da feira e durante todo o seu funcionamento.

Segue na íntegra o decreto:

Camilo desmente abertura do comércio e cita os permitidos: