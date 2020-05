Medidas contra propagação da Covid-19 em presídios cearenses são renovadas até o fim do mês

As medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus, nos presídios do Ceará, foram renovadas até o fim deste mês de maio pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) através de portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (19). O sistema penitenciário cearense tem ao menos 180 casos de Covid-19.

De acordo com a portaria, continuam suspensas, até o dia 31 de maio, as visitas sociais; os cursos profissionalizantes e educacionais; as atividades e a assistência religiosa; escoltas judiciais; e escoltas hospitalares, exceto as emergências.

A Pasta também manteve o banho de sol dos internos com duração de 3 horas diárias; e o acesso dos advogados às unidades prisionais restrito a segunda a sexta-feira, entre 10h e 12h, com duração de no máximo 20 minutos. Os advogados devem passar por triagem médica e estar munidos de máscara facial, álcool em gel e luvas.