Meio ambiente: parque estadual botânico do Ceará comemora 24 anos de criação

O Parque Estadual Botânico do Ceará (PEBCE) completa o seu 24º ano de criação. Devido a pandemia do Coronavírus, não foi possível a realização de atividades comemorativas presenciais. Mas a gestão do PEBCE de forma criativa, criou cards, por meio do qual é possível conhecer um pouco da História Botânico. Os cards serão publicados nas redes sociais da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), a partir desta quarta-feira (9/9) dia do aniversário do Parque.

Para o titular da Sema, Artur Bruno, é uma das mais importantes áreas de lazer, de cultura e de educação ambiental, do nosso Estado.

O Parque Botânico do Ceará foi criado por meio do Decreto Estadual nº 24.216, de 9 de setembro de 1996 e recategorizado pelo Decreto Estadual nº 30.868, de 10 de abril de 2012, para atender as exigências do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e passou a denominar-se de Parque Estadual Botânico do Ceará. A criação do Botânico foi oficializada, pelo então superintendente da Semace, Antônio Renato Aragão.

Sobre a UC

O objetivo da UC é a preservação de ecossistemas naturais, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, possibilitando, portanto, a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação e de turismo ecológico.

Ecossistema: Mata de Tabuleiro, Caatinga, Cerrado e uma parte do Manguezal

Grupo da Unidade de Conservação: Proteção Integral

Área: 190 hectares

Diploma Legal de Criação: Decreto Estadual 24.216 de 9 de setembro de 1996

Atividades realizadas: trilha ecológica guiada, passeio de pedalinho, viva a natureza

Endereço: Rodovia CE 090, Km 03 – Caucaia. CEP 61 638-010

Caminho do Cumbuco, Icaraí

Telefone: (85) 33689452