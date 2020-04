Meireles e Aldeota são os bairros mais afetados pelo coronavírus em Fortaleza

Somando uma quantidade de casos confirmados que fica entre 129 e 125 contaminações, o Meireles é o bairro de Fortaleza mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, que causa a Covid-19. Também localizado na regional II, a Aldeota vem em segunda lugar com um número de casos que fica entre 78 e 103 confirmações.

Na lista de bairros mais afetados ainda estão a Cidade dos Funcionários, Cocó e Dionísio Torres, os três na faixa entre 27 e 52 casos, cada. O total de bairros com casos confirmados da doença na Capital passa de 100. Há ainda 16 bairros ou localidades sem casos confirmados da doença.

Confira os bairros que ainda não registraram nenhuma confirmação do novo coronavírus:

Aeroporto, Castelão, Dom Lustosa, Genibaú, Gentilândia, José Walter, Mata Galinha, Praia do Futuro I, Sabiaguaba, Sapiranga/Coité, Parque Araxá, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Pirambu, Vila Ellery, Vila Peri

No Ceará já são 67 mortes por coronavírus conforme o último boletim divulgado. Em Fortaleza, são 1.366 casos confirmados e 53 mortes pela Covid-19. Segundo as últimas atualizações do IntegraSus, 53 municípios registram casos confirmados de coronavírus.