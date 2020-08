Melão amarelo tem queda de 38,5% na Ceasa Cariri

No comparativo entre 25 de junho e 30 de julho, o preço do melão amarelo registrou uma queda de 38,5% e o quilo do produto é vendido a R$ 1,60 no entreposto da Ceasa no Cariri. Outras frutas que também registraram quedas expressivas foram a ameixa (-21,8%), vendida a R$ 11,50/kg; o abacate grande (-12,5%), encontrado a R$ 2,80; e a banana prata (-10%), a R$ 1,80/kg.

No setor de hortaliças, queda no preço da batata inglesa (-26,5%), encontrada a R$ 2,60 na Ceasa Cariri, e da beterraba roxa (-25%), por R$ 1,80/kg. O chuchu e o pimentão de primeira registraram queda de 20% e são vendidos a R$ 1,60 e R$ 2 por quilo, respectivamente.

Aumentou

Na outra ponta, as frutas que registraram elevação no preço foram a goiaba e o mamão formosa (+25%), vendidos a R$ 2 e R$ 1 kg, respectivamente. Aumento também no preço da uva benitaka (+17,5%), encontrada a R$ 4,79/kg; e do melão japonês (15,4%), comercializado a R$ 3/kg. As informações são do analista de mercado da Ceasa, Odálio Girão.

Com os preços em alta, o molho de coentro de 3,6 kg (+87,5%), vendido a R$ 15; e a cenoura extra (+45,5%), encontrada a R$ 3,20 o kg. Alta também para os preços da batata doce (+37,5%), vendida a R$ 2,20/kg; e da alface hidropônica (+28,6%), comercializada a R$ 1,80 a unidade.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará