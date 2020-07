Memorial virtual de vítimas da Covid-19 no Ceará é proposto em projeto de lei

Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que institui o Memorial Virtual das Vítimas da Covid-19. A proposta visa prestar homenagem às vítimas da doença no Ceará e aos profissionais envolvidos no combate à pandemia. O acervo poderá incluir testemunhos de parentes e amigos das vítimas e ficará à disposição do público em caráter permanente.

O projeto objetiva ainda consolidar dados estatísticos e demais informações acerca dos efeitos da pandemia no Ceará, incluindo sua evolução, história, comparação com outros estados e notícias a ela relacionadas.

O Memorial Virtual das Vítimas da Covid-19 também abrigará fotografias, vídeos e reportagens, entre outros registros históricos, do período compreendido entre o início e o fim da vigência do decreto estadual de calamidade pública, que regulamenta as medidas temporárias para o enfrentamento da pandemia no Ceará.

O Ceará contabilizou, até o dia 29 de julho, cerca de 168 mil diagnósticos positivos da Covid-19, acumulando mais de 7.600 mortes pela doença no Estado. Os dados são da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), fornecidos por meio da plataforma IntegraSUS.

“Dessa forma, dando prosseguimento ao papel institucional do parlamento cearense, parece-nos salutar a importância de instituir um memorial virtual no qual a memória das vítimas da Covid-19 poderá ser permanentemente lembrada. A memória é um dos pilares que dá sentido à vida”, salientou o autor da iniciativa, deputado Marcos Sobreira.

O parlamentar enfatizou ainda a importância da homenagem às vítimas e aos profissionais da saúde, que, no exercício de seu trabalho, ofereceram “assistência abnegada que resultou no encerramento de suas vidas”. “Tais profissionais não podem jamais ser esquecidos”, pontuou.

(*) Com informações ALCE