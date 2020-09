Mercado de trabalho: 17 unidades do SINE retomam atendimento presencial

A partir desta semana, com a retomada das atividades do Vapt Vupt, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está realizando o atendimento presencial nas Unidades de Antônio Bezerra, Messejana e Sobral, totalizando 17 postos com atendimento presencial no estado.

Em consonância com o Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais, o atendimento ocorrerá seguindo todas as orientações e protocolos previstos pela saúde. Dessa forma, serão mantidos os distanciamentos necessários, todos devem estar usando máscaras e terão suas temperaturas medidas ao entrar no prédio. Destaca-se ainda que, para evitar aglomeração, o atendimento será totalmente agendado.

O IDT deu início, em junho, à retomada do atendimento presencial, com a abertura de cinco Unidades e, hoje, apenas a Unidade de Juazeiro do Norte ainda não retomou o atendimento. Nos postos, os trabalhadores podem obter os serviços de cadastro ou encaminhamento para o mercado de trabalho, bem como a habilitação do seguro-desemprego e a entrega de CTPS.

Serviço

O agendamento para o atendimento presencial nas Unidades do IDT está disponível no portal www.idt.org.br; para o Vapt Vupt o agendamento está disponível no endereço http://vaptvupt.sps.ce.gov.br.