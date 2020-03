Mês da Mulher na Cultura Cearense é destaque com programação gratuita

Enfatizando a importância do papel da mulher na sociedade, na cultura e nas artes, os equipamentos da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará realizam programação especial neste mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

O Porto Iracema das Artes realiza o Mar de Mulheres, no dia 12/3. Uma programação especial, inteiramente gratuita, que tem início às 16h, com a Feira do Mar, uma feira de artes visuais que ressalta as produções de artistas alunas e ex-alunas do Porto Iracema das Artes, no Pátio da Escola. De 17h às 19h, acontece a performance “Fios que tecem vidas”, com Núbia Agostinho, seguida de uma apresentação de dança, o solo “Yugo”, com Daniela Yara Castrillón, às 18h. Para encerrar a noite, às 19h, tem o relançamento do livro “Sereia no copo d’água” , de Nina Rizzi, seguido de uma jam session “Marujada Mulheres”, com Nathália Rebouças, Letícia Monteiro, a banda Pulso de Marte, e artistas convidadas, às 20h.

O Cineteatro São Luiz traz para sua programação shows com Lia de Itamaracá (8/3) e Mariana Aydar (15/3), representando gerações de mulheres na música. A Sessão Sonora (cinema + música) conta com a exibição do documentário “Mulheres na Noite – Música em Fortaleza”, no dia 29/3. O filme narra a trajetória de vida e a experiência profissional de cinco cantoras cearenses que atuam nas noites da capital. São elas: Goretti Almeida, Lupe Duailibe, Silvana Elen, Micaela Gomes e Francy Castro.

Da tela de cinema para o palco, as protagonistas interpretarão individualmente e coletivamente as canções referenciais do documentários que participaram. A faixa de programação Perfil de Teatro homenageia Graça Freitas e coloca em cartaz os espetáculos “Os Miseráveis: O Óleo da Máquina” e “O Boi Estrela”. O grupo Manada Teatro apresenta “Aquelas – uma dieta para caber no mundo”. Uma encenação delicada e cruel, que apresenta, através de quadros performativos, um caleidoscópio das diversas formas de violência de uma sociedade machista.

A programação completa está disponível aqui, clique.

Já o Porto Dragão recebe programação com artistas de destaque na cena local, apresentando atuação das mulheres cearenses. Tem apresentações da bailarina Silvia Moura, das cantoras Ilya e Luiza Nobel, além de exposição da artista Marina de Botas. Entre os destaques também estão, a estreia, no dia 10/3, da primeira edição da Mostra Jovens Diretoras, que vai seguir o mês de Março enaltecendo a produção das jovens diretoras de teatro.

E, no dia 18/3, uma formação especial para mulheres intitulada “Ei, manda freelas” – Estratégias de marketing profissional para técnicas e artistas mulheres” com Coletivo Mulheres na Técnica, que surgiu em 2018 e tem o objetivo de promover ações voltadas para a formação e a visibilidade das técnicas do Estado do Ceará. Hoje conta com uma rede de mulheres iluminadoras, técnicas de som, além de roadie, cenógrafas, maquiadoras e figurinistas de espetáculos e shows.

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura também faz uma homenagem às mulheres em março, em particular às que engrandecem a arte e a cultura brasileiras, com toda a sua potência criativa e transformadora. Neste contexto, o Dragão do Mar realiza o ciclo programático “Mulheres em Cena”, que destaca produções artísticas realizadas por mulheres, nas mais diversas linguagens. Os destaques de teatro são para os espetáculos “E.L.A”, de Jéssica Teixeira, e “Duplicité”, de Maria Vitória. A cada domingo de março, no Fuxico Musical, artistas mulheres se revezam na Arena Dragão do Mar, sempre a partir das 17h. com grupo Choro das Minas (dia 8), Liana Fonteles (dia 15), Theresa Rachel e Marina Cavalcante (dia 22) e Rayane Fortes (29). Na dança, a bailarina e coreógrafa Silvia Moura se apresenta em dois belíssimos espetáculos, nos dias 05 e 12, às 20h, no Teatro Dragão do Mar, “Tangendo Sonhos / Instalaformance III”.

Destaque como lugar de promoção do pensamento, o Centro Dragão do Mar convida duas pesquisadoras para discutir o conceito de interseccionalidade dentro do feminismo, no dia 12, às 19h, no Auditório do Dragão do Mar. O debate “Diversas” contará com a participação de Izabel Accioly, mulher negra, mestranda do Programa de Pós Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos, onde é bolsista CAPES, pesquisadora do Hybris, Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Relações de Poder, Conflitos, Socialidades da USP e UFSCar; e Giovanna Santiago, advogada, cientista social, mestra em Sociologia pela UFC e pesquisadora do LEPEC (Laboratório de Estudos em Política, Educação e Cidade).

Já no dia 11 de março, o grupo Capoeira Brasil realiza mais um Debate com Ginga, que neste mês discutirá o “Combate à Violência contra as Mulheres”. A programação acontecerá a partir das 19h, também no Auditório do Dragão do Mar. A programação completa do Dragão do Mar pode ser conferida no site www.dragaodomar.org.br.

Confira a programação completa dos equipamentos da Secult no site da secretaria, aqui.

(*) Com informações do Governo do Ceará