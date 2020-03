Mesmo com bons resultados, setor hoteleiro tem preocupação devido a propagação do coronavírus

O setor de turismo no Ceará está otimista em consequência dos bons resultados do setor hoteleiro cearense durante o Réveillon e do Carnaval. As expectativas para o turismo local dos próximos 6 meses, com base nos resultados do Réveillon e do Carnaval, se revelam mais positivas ante igual período de 2019.

O jornalista Carlos Alberto Alencar, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta segunda-feira (9), disse que mesmo com os bons resultados, os hotéis de grande porte, filiados a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, estão preocupados com os prognósticos e a propagação do Coronavírus no Brasil.

Confira na íntegra o comentário do jornalista Carlos Alberto Alencar: