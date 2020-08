Mesmo com postura ofensiva fora de casa, Ceará perde de 2 a 0 para o Atlético Mineiro

O perdeu para o Atlético-MG de 2 a 0, neste domingo (16), no Mineirão. O time cearense tentou manter o jogo equilibrado, pressionou o adversário, mas não conseguiu sair vitorioso. O Vozão ainda não venceu na competição e tem apenas um ponto em três partidas disputadas.

No primeiro tempo, o Ceará tentou abrir o placar com uma postura ofensiva e contra-golpes, mas não finalizou as jogadas. Já no segundo tempo, o Atlético, com as mesmas dificuldades, abriu o placar, aos 27 minutos, em cobrança de pênalti. Nos acréscimos, depois de o Ceará perder uma grande chance, Marrony partiu em velocidade e fechou o placar: 2 a 0.

