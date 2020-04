Prefeita de Canindé testa positivo para Covid-19. Doença leva à internação dois deputados estaduais

A prefeita de Canindé, Rozário Ximenes, comunicou, por meio das redes sociais, que, mesmo assintomática, decidiu realizar exame e recebeu o teste positivo para coronavírus. Rozário afirmou, em sua mensagem, que, após o resultado do exame emitido pelo Lacen, decidiu se recolher para proteger as pessoas com as quais convive diariamente.

‘’Pelo compromisso e responsabilidade que os gestores públicos devem ter com a população, cumprirei o período de quarentena, conforme orientação das autoridades de saúde’’, afirma a prefeita de Canindé.

HOSPITAL



O Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, José Sarto (PDT), disse, ao abrir, nesta sexta-feira (3), a sessão remota para aprovação do estado de calamidade pública no Ceará e na Capital e as mensagens que isentam do pagamento, nos meses de abril, maio e junho, da conta energia elétrica e de água de baixa dos consumidores de baixa renda, mandou uma mensagem com votos de boa recuperação aos deputados estaduais Tin Gomes, Mosiés Braz, João Jaime e Queiroz Filho que se encontram internados para o tratamento do coronavírus. No total, são seis deputados estaduais com a doença