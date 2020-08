Metade dos bares e restaurantes não deve reabrir, afirma Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará revisou a previsão do impacto da pandemia do novo coronavírus e, com a decisão do Governo do Estado manter bares fechados durante a quarta fase do plano de retomada, cerca de 50% dos negócios desse segmento não deverão sobreviver à crise.

Em suas redes sociais o governador Camilo Santana afirmou que os setores, juntamente com o de cinemas, não têm previsão de reabertura. Os representantes dos eventos e bares cearenses reagiram com desapontamento ao anúncio do novo decreto de isolamento social no Ceará, que ainda os mantêm impossibilitados de operar.

Consultadas, lideranças da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará e do Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará disseram estar esperando medidas diferentes sobre o funcionamento de bares e a realização de eventos no Ceará, mas principalmente na Capital cearense.