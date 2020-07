Metrô de Fortaleza aumenta em 41% oferta de viagens na Linha Sul a partir desta sexta-feira

A Linha Sul do Metrô de Fortaleza passa a operar de 5h35 às 20h56 a partir desta sexta-feira (10/7), como parte da operação especial durante a fase de reabertura responsável das atividades econômicas. O aumento na oferta de viagens é de 41%, considerando a ampliação de 82 para 116 viagens diárias. Com o novo horário, deixa de existir a pausa operacional no período da tarde. A ampliação de horário é fruto do aumento natural de demanda e da disponibilidade gradual de pessoal interno, face a Covid-19.

As linhas de Metrô e VLT em Fortaleza voltaram a operar no dia 1º/6, conforme previsão do Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais, do Governo do Ceará. A linha Oeste segue no horário de 5h20 às 10h15 e 15h50 às 20h e o VLT Parangaba-Mucuripe continua funcionando de 5h50 às 10h10 e 16h10 às 20h10. Somente a Linha Sul terá os horários ampliados a partir do dia 10. Os VLTs de Cariri e de Sobral continuam suspensos, atendendo aos decretos estaduais.

Operação especial

Para utilizar as linhas, é necessário o uso de máscaras, manutenção do distanciamento entre os usuários, atenção às marcações para que os assentos sinalizados permaneçam livres e higienização das mãos antes e após as viagens. Dispensadores de álcool em gel, para os passageiros e colaboradores, foram implantados em todos os trens e estações. As regras sanitárias obrigatórias são comunicadas por meio de cartazes, avisos sonoros e painéis eletrônicos. As informações também são divulgadas nas redes sociais e podem ser consultadas no endereço www.metrofor.ce.gov.br/operacaoespecial.