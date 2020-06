Metrofor doará trens da frota antiga à CBTU

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos – Metrofor doará 3 locomotivas a diesel e 30 vagões de passageiros, modelo Pidner, que não são mais compatíveis para uso no sistema metroviário do Ceará. Os trens serão doados para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que ainda possui sistemas de transporte compatíveis com os modelos disponibilizados pelo Metrofor. A mensagem nº 8515, de 15 de maio de 2020, de autoria do Governador do Ceará, Camilo Santana, que autoriza a doação, foi aprovada nesta quarta-feira (3/6) pela Assembleia Legislativa.

O Metrofor optou pela doação da frota antiga à empresa estatal, devido à modernização das linhas de transporte sobre trilhos no Ceará, nos últimos anos, e à aquisição de trens mais modernos – que estão em uso atualmente. Dessa forma, a Companhia dá utilidade ao patrimônio público e continua beneficiando a população, ao tempo em que reforça a parceria com a CBTU e o próprio MDR.

A frota que será doada possui piso de PVC e bancos com assentos individuais. Os trens também possuem ar-condicionado, iluminação e revestimentos interno e externo compostos por fibra de vidro e materiais em plástico de alta resistência, que protegem as estruturas mais sensíveis dos veículos.

Sobre a frota do Metrofor

As cinco linhas operadas atualmente pelo Metrofor circulam com Unidades de Trens Elétrico (TUEs) – no caso da Linha Sul – e Veículos Leve sobre Trilhos (VLTs) – no caso das linhas Oeste, Parangaba-Mucuripe, Cariri e Sobral. Os atuais modelos demandam menores custos de utilização – menor consumo de combustível, por exemplo. A frota total no estado é de 25 TUEs e 21 VLTs.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará