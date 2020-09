Metrofor: estudantes devem revalidar meia passagem até 30 de setembro

Estudantes de Fortaleza e da Região Metropolitana que utilizam a Linha Sul têm prazo até 30 de setembro para fazer a revalidação do Cartão do Metrofor, que garante o direito à meia passagem.

Para isso, é necessário apresentar a Carteira Estudantil municipal ano 2020 e um documento de identidade com foto em um dos guichês de atendimento ao estudante, nas estações Benfica ou Parangaba. A partir do dia 1° de outubro, as catracas eletrônicas ficam bloqueadas para os cartões não revalidados.

A revalidação é rápida e gratuita. Alunos que ainda não têm o cartão, ou precisam de segunda via, podem fazer a solicitação levando os mesmos documentos, aos mesmos guichês, nas estações Benfica ou Parangaba.

A emissão do Cartão também é gratuita, e a segunda via tem custo de cinco meias passagens (R$ 9,00) – o pagamento deve ser realizado no momento da solicitação.

Horários

Devido ao momento de pandemia, os horários de atendimento nos guichês estudantis estão adaptados. Os estudantes são atendidos de 8h às 12h na Estação Parangaba e de 12h às 17h na Estação Benfica, de segunda a sexta-feira.

É obrigatório o uso de máscaras em todos os espaços do Metrô. Se houver necessidade de fila para o atendimento, respeite a sinalização no chão, indicando o distanciamento.