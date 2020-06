Metrofor realiza testes de Covid-19 em seus funcionários

A Cia Cearense de Transportes Metropolitanos – Metrofor começou nessa terça-feira (9) a realizar testes para detecção do novo coronavírus em seus funcionários. A empresa adquiriu os exames e está aplicando prioritariamente nos empregados que têm ou tiveram sintomas de Covid-19 e em profissionais da área operacional. A aplicação dos exames terá continuidade nesta quarta-feira (10/6), e uma nova sessão de testagens será realizada na próxima semana.

Os testes aumentam a segurança sanitária, pois o conhecimento do diagnóstico permitirá medidas de prevenção ainda mais eficazes. O resultado de cada exame – conhecido no prazo de 24 horas após a coleta – será avaliado por uma equipe médica, que fará os encaminhamentos necessários.

Atualmente, os funcionários exercem suas funções com disponibilidade de álcool em gel para limpeza constante das mãos, obrigatoriedade do uso de máscaras e orientações para manterem o distanciamento social e não compartilharem objetos pessoais. Além disso, as constantes higienizações no edifício-sede e nas estações ajudam na segurança dos ambientes.

Protocolos

A realização dos exames segue rigoroso protocolo de segurança sanitária, com o uso de máscara, touca e protetor facial por todas as pessoas envolvidas na coleta das amostras. Já os funcionários testados são protegidos com máscaras e fazem a higienização das mãos.

(*)com informações do Governo do Estado do Ceará