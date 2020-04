Microempresas crescem 24% no primeiro trimestre de 2020

A abertura de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (MPE) registradas no primeiro trimestre de 2020, no Ceará, acusou aumento de 24% em relação ao ano passado, de acordo com dados do Observatório Jucec, publicação trimestral com dados de novas empresas por setor econômico e tipo jurídico, além de destacar os resultados das MPEs e Microempreendedores Individuais (MEI), tendo sua primeira edição divulgada nesta terça-feira (7) pela Junta Comercial do Estado do Ceará, Autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Ao todo, de janeiro a março deste ano, foram registradas 2.944 MPEs, sendo a maior parte de empresas do tipo Sociedade LTDA, com 1.395 registros. O setor econômico que mais abriu empresas no período foi o de serviços, com 2.058 novos negócios.

O Observatório Jucec também calculou a quantidade de Microempreendedores Individuais registrados no primeiro trimestre de 2020, que somou 19.734 MEIs. O valor corresponde ao aumento de 11% comparado ao ano de 2019, que registrou 17.713 microempreendedores.

Os números são positivos, apesar da situação de emergência em saúde no Ceará, em decorrência do Coronavírus, afirma a presidente da Jucec, Carolina Monteiro. “Os dados mostram crescimento do primeiro trimestre do ano, comparado ao ano passado, o que reforça a informação dada sobre a continuidade da prestação dos nossos serviços. A Junta Comercial está realizando o registro de empresas, bem como demais serviços e atendimento de forma digital”.