Mileide Mihaile abre o jogo sobre vaidade e revela detalhes do estilo que tem adotado durante quarentena

Sempre antenada na moda, a empresária e influencer Mileide Mihaile não perdeu o estilo nem mesmo durante a quarentena. Há mais de dois meses evitando atividades externas devido às recomendações de isolamento social impostas pela pandemia do coronavírus, a musa manteve-se na ativa trabalhando de casa e tentando levar uma rotina normal. Junto com isso, os cuidados com a saúde, a beleza e o estilo continuaram em alta. Com mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram, Mileide segue compartilhando quase diariamente detalhes dos seus looks e das propostas que veste para as reuniões de trabalho, entrevistas remotas, treinos e para curtir as lives de seus artistas favoritos.

Closet versátil

Em casa, a prioridade para ela é o conforto.

“Gosto de peças práticas, que me deem liberdade para me movimentar e me tragam conforto e versatilidade, ao mesmo tempo em que me deixem segura e confiante. Eu não paro quieta, então uma hora estou em reunião por videoconferência, na outra já estou brincando com Yudhy, ou gravando algum conteúdo para as minhas redes sociais. Por isso, eu gosto de escolher sempre peças-chave que podem me acompanhar em diferentes ocasiões”, explica a influencer.

As t-shirts, os jeans e as peças em moletom viraram os melhores amigos de Mileide durante a quarentena. Shorts, calças e vestidos com recortes mais fluidos também estão entre as principais escolhas.

“Estou muito nessa vibe, nessa pegada de looks mais esportivos. Acho que têm tudo a ver com essa nova dinâmica do meu dia a dia, além de ser muito estiloso e confortável. Para ocasiões mais formais, uma boa camisaria é a melhor pedida pra mim”, completa.

Para os dias cheios de tarefas e compromissos remotos, Mileide aposentou temporariamente os saltos. Os tênis, que já eram uma paixão da empresária, passaram a ganhar ainda mais espaço nas produções. Eles aparecem em várias versões, dos básicos branquinhos até os mais coloridos e descolados.

“Acho que tênis funcionam com quase tudo. Mesmo um look mais sério e tradicional ganha um ar muito mais moderno quando combinado com tênis. Eu adoro brincar com esse tipo de composição”, comenta a musa.

Os looks de treino, biquínis e maiôs não poderiam ficar de fora do closet da empresária, que também continua mantendo a rotina de treinos e, durante os fins de semana, aproveita para dar um mergulho na piscina do prédio para relaxar.

Inspirações

Sobre ser considerada inspiração para muitas seguidoras na hora de se vestir, Mileide afirma que fica muito feliz com o carinho e o reconhecimento.