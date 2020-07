Mileide Mihaile e Yhudy se divertem na cozinha e preparam receita típica de festas juninas

Nordestinos com orgulho, Mileide Mihaile e o filho Yhudy estão sentindo falta de participar das festas juninas, canceladas em todo o País devido à pandemia do novo coronavírus. Para não perder o clima dos festejos, os dois resolveram se aventurar na cozinha e colocar a mão na massa para preparar alguns dos seus pratos preferidos do período.

Para Mileide, festa de São de João tem que ter milho cozido, pé de moleque e canjica. Já o pequeno Yhudy não abre mão de um bom bolo de milho.

“Uma das melhores coisas de morar aqui no Ceará, no Nordeste, são essas delícias. Fora a alegria que é viver essa época do ano que, por aqui, é mais aguardada até do que o carnaval. As pessoas fazem festas, acendem fogueira, dançam quadrilha e levam realmente a sério o espírito da coisa. Todos os anos, eu e Yhudy costumamos aproveitar muito. Na escola dele sempre tem festinha e sempre participamos. Como esse ano não teve, resolvemos improvisar em casa mesmo”, explica Mileide.

Foto: Reprodução

A receita escolhida foi uma das que Yhudy mais gosta: bolo de milho. O menino fez questão de ajudar a mãe no preparo.

“Ele me ajuda a separar os ingredientes, fica de olho no tempo do forno e depois também ajuda a limpar a bagunça e guardar a louça. Um verdadeiro Chef”, brinca a mãe coruja.

Depois de pronto, os dois se deliciaram e aprovaram o prato. Os momentos foram compartilhados nas redes sociais e a receita rendeu elogios dos seguidores, que ficaram com água na boca.