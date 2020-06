Ministério da Justiça enviará veículos ao Ceará para reforçar segurança pública

O Ceará será beneficiado com veículos encaminhados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para dar reforço aos órgãos que atuam no estado. A pasta transferiu, nesta segunda-feira (29), às secretarias de Segurança Pública e às Ouvidorias dos 26 estados, e mais as do Distrito Federal, 108 veículos esportivos do tipo SUV (do inglês Sport Utility Vehicle). A ação custou cerca de R$ 6,8 milhões aos cofres públicos .

Cada ouvidoria estadual receberá um automóvel que deverá ser usado para cumprir a missão do órgão, ou seja, receber e dar o devido encaminhamento às representações dos cidadãos sobre as ações e atividades dos profissionais de segurança, bem como os elogios e as sugestões. O objetivo desses órgãos de acompanhamento público da atividade policial foi estabelecido na Lei nº 13.675, que criou o Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

Cada uma das 27 unidades da federação receberá outros três automóveis que serão destinados a reforçar os centros de reabilitação e atenção que prestam atendimento biopsicossocial aos integrantes das forças de segurança estaduais (polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros).

Segundo o ministério, esses veículos deverão ser empregados em atividades de acompanhamento médico de profissionais da área; no deslocamento para realização de perícias e outras atividades de acompanhamento biopsicossocial.