Ministério da Saúde autoriza contratação de 442 médicos para combate ao coronavírus no Ceará

As inscrições para atuar no Programa começam nesta segunda-feira (16). Segundo o Governo Federal, a ação tem por objetivo servir de provisão emergencial diante do momento atual. A expectativa é que os médicos já comecem a atuar nos municípios no início de abril.

Dentre as demandas apresentadas pelas próprias cidade, a Capital precisa de 155 médicos, Itapipoca com necessidade de 14 profissionais vem em segundo, seguido por Horizonte (11), Pacajus (11), Cascavel (9), Maracanaú (9) e Barbalha, Maranguape e Viçosa do Ceará com demanda por 7 médicos cada. Na convocação, o Ministério da Saúde disponibiliza recursos para contratar justamente as quantidades solicitadas pelos municípios.