Ministério da Saúde confirma cinco mortes por coronavírus no Ceará

Sobe para cinco a quantidade de pessoas que morreram por coronavírus no Ceará, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Além disso, a quantidade de pacientes diagnosticados com a nova doença também subiu para 348.

Ao todo, o Ceará já realizou 4.424 testes laboratoriais para o diagnóstico da infecção pela covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico mais atualizado da Secretaria Estadual da Saúde.

Com a evolução do número de casos, a proibição do funcionamento de diversos comércios e estabelecimentos no Ceará foi prorrogada até 5 de abril, de acordo com um anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana, em transmissão ao vivo em rede social nesse sábado (28).

O secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, foi diagnosticado com coronavírus. O resultado do teste do médico cardiologista foi positivo, de acordo com informações da Secretaria de Saúde. Dr. Cabeto continua internado.

