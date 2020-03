Ministério da Saúde desaconselha Ibuprofeno para tratar coronavírus

Quem sentir os sintomas do Coronavírus precisa ficar atento as medicações que serão tomadas. Uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde recomenda “o não uso” de ibuprofeno e outros anti-inflamatórios para pessoas com sintomas do novo vírus. A orientação do ministério segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que indica medicações analgésicas, como paracetamol e dipirona.

Os anti-inflamatórios como ibuprofeno, costumam ser utilizados em casos de dor, febre, inflamações e cólicas menstruais. Apesar de muito difundidos, autoridades sanitárias questionam a eficácia dos medicamentos.

Desde o ano passado, a Agência Nacional de Segurança do Medicamento e dos Produtos de Saúde da França alerta que esse tipo de fármaco pode agravar infecções durante tratamentos.