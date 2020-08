Ministério da Saúde lança campanha de amamentação e Sesa debate sobre aleitamento nesta quarta-feira

O leite materno é um alimento de muita importância para o desenvolvimento das crianças que acabaram nascer. Para marcar a Semana Mundial do Aleitamento Materno 2020, que ocorre na primeira semana de agosto, em mais de 150 países, o Ministério da Saúde lançou, nessa terça-feira, uma campanha de incentivo à amamentação.

Com o tema “Apoie a amamentação: proteger o futuro é um papel de todos”, o objetivo é mostrar que os benefícios da amamentação alcançam não só a mãe e o bebê, mas também, a sociedade e todo o planeta. A amamentação é capaz de reduzir até 13% a mortalidade de crianças menores de 5 anos e, a cada ano que a mulher amamenta, o risco de desenvolver câncer de mama reduz em 6%.

Nesta quarta-feira, a Secretaria da Saúde do Ceará debate sobre a importância do aleitamento materno em uma transmissão ao vivo no perfil oficial da Secretaria no Instagram. A live contará com a participação da médica pediatra do ambulatório de aleitamento materno do Hospital Regional Norte, unidade da rede estadual, Izabella Tamira.