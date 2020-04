Ministério da Saúde promove campanha para cuidados em saúde mental durante a pandemia

O Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS) lançaram uma campanha que visa amenizar os efeitos negativos da pandemia da COVID-19 na saúde mental dos brasileiros. Lançada na última sexta-feira (17), a campanha contará com oito vídeos voltados, principalmente, aos profissionais de saúde, familiares e cuidadores de pessoas idosas, à própria população idosa e aos pais e cuidadores de crianças.

A proposta da campanha é orientar sobre como as pessoas devem lidar com sentimentos, como medo e estresse, além de apresentar dicas e estratégias de cuidado em saúde mental. Para o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministéro da Saúde, Erno Harzheim, os profissionais de saúde precisam de suporte psicológico para enfrentar essa situação de estresse com saúde mental suficiente para não adoecerem.

Segundo o secretário, a prioridade é o combate ao coronavírus, seus sintomas associados à síndrome gripal, à síndrome respiratória aguda grave e a necessidade de UTI. Mas, concomitantemente a isso, as pessoas que adoecem e seus familiares, que estão em isolamento social, e, principalmente, os profissionais de saúde que estão na linha de frente também são prioridades.