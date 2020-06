Ministério Público: após recomendação Hospital Leonardo Da Vinci fará contato com familiares dos pacientes diariamente

Os gestores do Hospital Leonardo Da Vinci se comprometeram a prestar informações diárias aos familiares dos pacientes internados acerca do estado de saúde. O acordo foi resultado de uma reunião virtual que ocorreu nessa segunda-feira (8), com a promotora de Justiça Lucy Antoneli, em respondência pela 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, e Flávio Deulefeu, diretor-presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), instituição gestora do hospital.

De acordo com a promotora de Justiça, o Ministério Público do Ceará (MPCE) continuava recebendo muitas reclamações dos familiares sobre falta de informações dos pacientes.

“Em alguns casos, as famílias chegaram a ficar até três dias seguidos sem receber atualizações e essa falta de informação deixa as famílias emocionalmente abaladas. O hospital se comprometeu a promover essas melhorias na comunicação e dar informações de forma diária, com atenção especial aos novos admitidos. Foi uma vitória, mas vamos continuar avaliando e monitorando o cumprimento da recomendação”, disse Lucy Antoneli.

A direção do Hospital se comprometeu em realizar contato com os familiares dos pacientes de forma diária, com uma atenção especial para fornecimento das primeiras notícias acerca dos recém-admitidos. Para isso, a unidade de saúde fará também uma revisão criteriosa dos dados dos pacientes e seus familiares vindos das unidades de saúde de referência, para garantir que os dados de contato estejam corretos.

Denúncias

Cidadãos podem realizar denúncias relacionadas à pandemia através do e-mail covid19.denuncia@mpce.mp.br e para denunciar irregularidades na esfera da Saúde Pública, é só entrar em contato com as Promotorias de Saúde Pública do MPCE pelo e-mail secretariapsp@mpce.mp.br ou pelo telefone (85) 3252-3092, que funciona de segunda à sexta de 8h às 14h.

(*)com informação do MPCE